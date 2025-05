A informação foi avançada pelo secretário de Estado para os setores da Aviação Civil, Marítimo e Portuário, Rui Carreira, que falava aos jornalistas numa sessão, realizada terça-feira, sobre o Programa de Expansão e Modernização do Setor dos Transportes e Logística".

Segundo Rui Carreira, as operações aeroportuárias vão passar do atual aeroporto internacional de Luanda "4 de Fevereiro" para o AIAAAN nos próximos cinco meses, devido a "desafios" ainda existentes a nível dos acessos ao aeroporto, localizado na província de Icolo e Bengo e que dista cerca de 40 quilómetros do centro da capital angolana, Luanda.

Rui Carreira, citado pelo Jornal de Angola, disse que as dificuldades de acesso foram constatadas na última visita àquela infraestrutura realizada pelo Presidente angolano, João Lourenço.

De acordo com o governante, a decisão de adiamento foi tomada por haver ainda "trabalhos de casa por fazer" para se dignificar o acesso ao aeroporto, além dos desafios, do ponto de vista da sua operacionalidade, marcada ainda por contratos atrasados, tornando difícil a finalização do processo já no próximo mês.

"Prevê-se que nesta fase sejam autorizados todos os voos internacionais e que o aeroporto entre na sua fase plena de funcionamento", destacou Rui Carreira.

Inaugurado em 10 de novembro de 2023, o AIAAN opera, atualmente, os voos domésticos e de cargas.

NME // MLL

Lusa/Fim