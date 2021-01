"A ANECRA enquanto a maior e mais antiga associação do setor automóvel português, apoia firmemente as medidas propostas pela CCP (...), dada a situação extremamente grave que o nosso tecido empresarial enfrenta, em particular o setor automóvel", afirmou a associação num comunicado à imprensa.

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) pediu na segunda-feira ao Governo medidas de apoio na área fiscal, alertando para o eventual encerramento de "muitas empresas" afetadas pelas novas restrições de combate à pandemia de covid-19.

A CCP, a cuja direção a ANECRA pertence, divulgou um documento com dez propostas ao Governo, entre elas, um regime especial de pagamento em prestações dos impostos sobre o rendimento (IRS, IRC) sem vencimento de juros e necessidade de apresentação de garantia.

Na sua nota de imprensa, a ANECRA considerou que "existe um elevadíssimo risco do disparo de falências de empresas e de desemprego em larga escala e um Pacote de Medidas Governamentais que, não obstante os seus méritos, devem ser urgentemente reajustadas e melhoradas tendo em vista as reais necessidades dos diferentes operadores económicos".

No entanto, a ANECRA reconheceu "os méritos de muitas das medidas implementadas" pelo Governo, considerando que "são um esforço importante no sentido de tentar minorar os efeitos absolutamente devastadores sobre a economia portuguesa".

