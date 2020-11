"Esses recursos financeiros serão aplicados na implementação de projetos e programas de cooperação para o desenvolvimento de Moçambique nas áreas prioritárias, nomeadamente, educação básica, vocacional e técnico-profissional, descentralização e finanças públicas, desenvolvimento económico sustentável, energia e biodiversidade", referiu uma nota da embaixada alemã em Maputo e do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação moçambicano.

Os projetos e programas que serão desenvolvidos vão destacar as províncias de Sofala (centro) e Inhambane (sul), no quadro das prioridades definidas pelo Programa Quinquenal do Governo de Moçambique 2020-2024, acrescentou o documento conjunto.

O montante foi anunciado durante uma reunião virtual entre quadros da diplomacia moçambicana e alemã, que decorreu na quarta-feira.

"As partes reafirmaram o desejo mútuo de continuar a trabalhar visando o reforço das suas relações bilaterais, na base da parceria de longa data, de confiança mútua e vantagens recíprocas", lê-se no documento.

Segundo dados oficiais, até ao momento, a Alemanha já disponibilizou 17,5 milhões de euros este ano para apoiar Moçambique na sua resposta à pandemia da covid-19.

