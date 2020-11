"Esses recursos financeiros serão aplicados na implementação de projetos e programas de cooperação para o desenvolvimento de Moçambique nas áreas prioritárias, nomeadamente, educação básica, vocacional e técnico-profissional, descentralização e finanças públicas, desenvolvimento económico sustentável, energia e biodiversidade", referiu uma nota da embaixada alemã em Maputo e do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação moçambicano.

Os projetos e programas que serão desenvolvidos vão destacar as províncias de Sofala (centro) e Inhambane (sul), no quadro das prioridades definidas pelo Programa Quinquenal do Governo de Moçambique 2020-2024, acrescentou o documento conjunto.