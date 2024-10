A divisão, que emprega 35.000 pessoas, está a enfrentar uma queda na procura de satélites e, como resultado, a Airbus afirmou, num comunicado, que tinha de adaptar a sua organização e a sua força de trabalho.

"Prevê-se que estas medidas resultem na supressão de 2.500 postos de trabalho na Airbus Defence and Space até meados de 2026", lê-se na nota distribuída.

A empresa referiu ainda que vai começar as negociações com os sindicatos sobre as mudanças previstas, tendo declarado também que tenciona evitar despedimentos forçados.

"Não está prevista nenhuma ação obrigatória, a Airbus trabalhará com os seus parceiros sociais para limitar o impacto, utilizando todas as medidas sociais disponíveis", salientou.

O lucro da Airbus caiu 46% para 825 milhões de euros no primeiro semestre do ano, devido a uma redução de 989 milhões de euros na sua atividade espacial.

O presidente executivo da Airbus Defence and Space, Mike Schoellhorn, citado no comunicado, afirmou que "nos últimos anos, o setor da defesa e do espaço e, por conseguinte, a nossa divisão, foi afetado por um ambiente empresarial muito difícil e em rápida mutação".

Entre os desafios enfrentados constam "as perturbações nas cadeias de abastecimento, as mudanças rápidas por causa da guerra e a pressão sobre o setor da defesa e do espaço", salientou o gestor.

