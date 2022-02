"São pequenos paliativos. Tudo o que for ajudas será bem-vindo, mas tudo o que seja créditos é mais um endividamento. Não é para aí que estamos virados, é mais para outro tipo de medidas", disse Rui Garrido, em declarações à agência Lusa.

No dia 11 deste mês, em resposta à Lusa, o Ministério da Agricultura adiantou que o Governo está a preparar uma linha de crédito para encargos de tesouraria e apoio aos custos com a eletricidade no setor agrícola e pecuário para mitigar o impacto da seca.

"Deus queria que não atinja, mas se [a seca deste ano] atingir as proporções [de outras] secas, vai ser uma calamidade enorme. Não pode ser com paliativos destes. Muitas explorações [agrícolas e pecuárias] ficariam pelo caminho", alertou Rui Garrido.

A situação da seca no Baixo Alentejo está a "agravar-se" e a "pouca" chuva que caiu nos últimos dias "não chegou para nada", frisou, vincando: "É como se não tivesse chovido".

"Pastos não há. O gado tem que ser alimentado à mão. Os custos de produção são muito superiores este ano", face ao ano passado, e "as farinhas aumentaram um disparate", disse, avisando: "Está tudo a agravar-se".

O presidente da FAABA voltou a defender que os efeitos da seca nas produções agrícolas devem passar a ser cobertos pelos seguros de colheitas, o que seria "um descanso para os agricultores".

"O que está em causa é que a seca seja também um sinistro segurável, o que não é", explicou, referindo que, atualmente, um agricultor pode fazer um seguro contra sinistros como um incêndio e uma geada, mas não contra uma seca.

Trata-se de uma questão "já antiga, não é de agora, mas só nos lembramos [dela] quando há secas", notou, frisando que a medida "tem sido apresentada ao Ministério da Agricultura noutros anos, noutras secas e já por mais do que uma vez".

"Também é um bocadinho culpa nossa [dos agricultores]. Só nos lembramos disto quando há seca. O que é um facto é que, mesmo já falando disto tantas vezes, ainda nenhum dos governos, e já foram vários, agarrou este problema. E não agarrou porque isto custa dinheiro", disse.

Segundo o responsável, um seguro de colheita que cubra os efeitos de secas nas produções agrícolas "não é muito barato", e, por isso, "implica não só vontade política, neste caso do Governo", mas também "vontade das companhias de seguros".

"As companhias de seguro só vão aderir a um seguro destes se houver também uma comparticipação financeira do Estado e, depois, o agricultor pagará o seu seguro", vincou.

A título de exemplo, indicou, se a seca for segurável, um agricultor poderá fazer o seguro de uma plantação com uma determinada produção contra aquele sinistro e, depois, se for afetada por uma seca, terá direito a uma indemnização.

Rui Garrido disse que os vizinhos agricultores espanhóis têm um seguro de colheitas "muito mais interessante e muito mais avançado" do que o existente em Portugal, porque "tem outro tipo de sinistros segurados e um deles é precisamente a seca".

Os espanhóis, na sua rede de seguros, "sabem mais ou menos" as produtividades médias por província de várias culturas, como pastagens, forragens, cereais, fruteiras, etc.

Em Espanha, o agricultor faz o seguro para uma determinada produção e, se não for obtida, porque houve uma seca, "o seguro paga" a diferença, indicou, frisando tratar-se de um "descanso" para os agricultores do país vizinho.

Mais de 90% do território português estava, a 15 de fevereiro, em seca severa ou extrema, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que indica um novo agravamento da situação de seca meteorológica no país.

O último boletim de seca, hoje divulgado e que reporta a 15 de fevereiro, indica valores de percentagem de água no solo inferiores ao normal em todo o território, com as regiões Nordeste e Sul a atingirem valores inferiores a 20%, com "muitos locais a atingirem o ponto de emurchecimento permanente".

