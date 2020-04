África já perdeu quase 30 mil milhões de dólares - UNECA A secretária executiva da Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA), Vera Swonge, disse hoje que o continente já perdeu quase 30 mil milhões de dólares devido aos efeitos da pandemia da covid-19. economia Lusa economia/africa-ja-perdeu-quase-30-mil-milhoes-de_5e84b3ba07faa71951678dfe





De acordo com a agência de notícias espanhola, a Efe, o continente africano já perdeu receitas no valor de 29 mil milhões de dólares, cerca de 26,5 mil milhões de euros, devido à queda dos preços do petróleo e ao impacto das medidas restritivas tomadas um pouco por todo o mundo para tentar conter a propagação da pandemia da covid-19.

"África pode perder metade do seu Produto Interno Bruto com uma queda no crescimento devido a várias razões, que incluem a perturbação das cadeias de abastecimento globais", disse a secretária executiva da UNECA.

A pandemia da covid-19 está a começar a afetar de forma muito significativa os países africanos, não só devido ao impacto externo, mas também devido às dificuldades em implementar as medidas de isolamento, dado o grande peso da economia informal e a falta de poupanças bancárias que permitam às empresas e às famílias suportar várias semanas sem rendimentos.

Os ministros das Finanças, na segunda reunião virtual realizada esta semana, insistiram na necessidade de as grandes instituições financeiras multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, coordenarem os esforços dos parceiros para aliviar o peso da dívida, assim libertando margem para o esforço de combate à crise económica que se abateu sobre o mundo.

"Pedimos ao Banco Mundial, ao FMI, ao Banco Africano de Desenvolvimento e a outras instituições para nos assegurarem alívio da dívida", disse o presidente da África do Sul, que é também o presidente em exercício da União Africana, quando se dirigiu ao G20.

"África precisa de um estímulo económico de emergência imediato no valor de 100 mil milhões de dólares", cercade 91,5 mil milhões de euros, vincou o presidente da economia mais industrializada de África.

Só os juros da dívida devidos este ano, de acordo com a estimativa de vários analistas, os países do continente africano, rondam os 44 mil milhões de dólares, equivalente a 40,2 mil milhões de euros.

MBA // PJA

Lusa/Fim