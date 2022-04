"As discussões entre o nosso ministro dos Recursos Minerais [Gwede Mantashe] e Moçambique estão bastante avançadas em termos do gás que devemos transportar de Moçambique para o país. Posso dizer com segurança que chegamos a um acordo", declarou David Mabuza, sem avançar detalhes, em resposta a um deputado da oposição.

Na sessão de esclarecimento, o governante sul-africano salientou também que o Ministério dos Recursos Minerais e Energia estima adicionar cerca de 8.000 MW (megawatts) de "energia limpa" à rede nos próximos dois a cinco anos.

"Trata-se de uma combinação de projetos de energia renovável e gás, bem como a repotenciação de centrais de carvão existentes", adiantou.

O vice-presidente sul-africano referiu no parlamento que 99% do fornecimento de eletricidade da África do Sul é derivado do carvão, e que 30% de combustíveis líquidos derivam também do carvão, a principal fonte energética do país.

