Antes, cerca das 9:05, as ações dos CTT perdiam 6,11% para 4,53 euros.

Pelas 11:50, o PSI20 também acentuava a queda, estando a cair 0,96% para 5.648,79 pontos, com 12 'papéis' a caírem, seis a subirem e um a manter a cotação.

Na quinta-feira, os CTT anunciaram em comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que os resultados nos primeiros nove meses deste ano aumentaram, em termos homólogos, 507,7%, de 4,3 milhões de euros, para 26,3 milhões de euros.

Os rendimentos operacionais da empresa, até setembro, cresceram "14,7%, atingindo 612,9 milhões de euros, mais 78,6 milhões de euros do que nos primeiros nove meses de 2020, com o desempenho notável do negócio de Expresso e Encomendas a crescer 54,8 milhões de euros (+41,7%)", seguido do Banco CTT, com mais 12,3 milhões de euros (+20,7%), do Correio e Outros, que registou mais 8,2 milhões de euros (+2,6%), e dos Serviços Financeiros e Retalho, com um crescimento de 3,3 milhões de euros (+10,2%), de acordo com a mesma nota.

