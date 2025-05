Num comunicado, divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os detentores de títulos do grupo votaram favoravelmente na proposta de aplicação de resultados, que passa por dividendos às ações em circulação de cerca de 175 milhões de euros (0,24606 euros por ação), pela "participação dos colaboradores nos lucros do exercício" até 19 milhões de euros e por quase 93 milhões de euros para resultados transitados.

Segundo a Navigator, "a aplicação de resultados resulta numa distribuição de dividendos adicional de 75 milhões de euros, correspondente a 0,10545 euros por ação, considerando a distribuição antecipada de 100 milhões de euros realizada no dia 14 de janeiro de 2025".

A empresa destacou ainda a "participação dos colaboradores nos resultados do exercício de até 16 milhões de euros, deduzindo os três milhões de euros distribuídos, também antecipadamente, em dezembro".

A AG da Navigator aprovou ainda os documentos referentes aos resultados de 2024, "um voto de confiança nos órgãos de administração e fiscalização bem como nos respetivos membros" e uma proposta de cessação do mandato em curso dos órgãos de fiscalização, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas, e início de novo mandato destes Órgãos de Fiscalização, para o triénio 2025-2027.

Foram ainda aprovados os membros para integrar estes órgãos.

Os acionistas deliberaram ainda favoravelmente a proposta de eleição de Pedro Miguel de Araújo Raposo para o cargo de presidente da Comissão de Remunerações, a aprovação da sua remuneração e a aquisição e alienação de ações e obrigações próprias.

ALN // MSF

Lusa/Fim