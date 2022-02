O acidente ocorreu na madrugada de segunda-feira e envolveu as embarcações de pesca "Ponta de Peça" e "Djesone", que embateram no canal de navegação entre as ilhas de São Vicente e de Santo Antão, no norte do arquipélago, provocando a morte de um tripulante, de 33 anos.

"O IPIAAM decidiu, na qualidade de Autoridade Nacional responsável pela prevenção e investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos e marítimos, pela abertura de um processo de investigação, com vista a determinar as causas e os fatores contributivos deste acidente", refere hoje uma nota daquele órgão, a que a Lusa teve acesso.

As duas embarcações têm porto na ilha de Santo Antão.

O IPIAAM acrescenta que esta investigação permitirá "emitir as recomendações que se mostrarem necessárias, por forma a evitar que ocorrências semelhantes se repitam".

