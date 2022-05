O alemão pôs um ponto final na caminhada do número seis do 'ranking' ATP, de apenas 19 anos, com um triunfo por 6-4, 6-4, 4-6 e 7-6 (9-7), em três horas e 18 minutos, no encontro dos quartos de final do segundo 'Grand Slam' da temporada.

Esta é a segunda vez que Zverev, de 25 anos e campeão olímpico em Tóquio2020, vai disputar as meias-finais na terra batida parisiense, aguardando agora pelo vencedor do embate entre o líder do 'ranking', o sérvio Novak Djokovic, e o espanhol Rafael Nadal, recordista de títulos em Roland Garros (13) e do 'Grand Slam' (21).

