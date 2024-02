Samuel Essende, aos 12 minutos, marcou o golo dos vizelenses, que não venciam desde a 10.ª jornada, em 05 de novembro do ano passado, tendo esta sido a primeira vitória da equipa sob o comando do treinador Rúben de la Barrera.

Apesar do triunfo, o Vizela, que terminou reduzido a 10 elementos, por expulsão de Sava Petrov (63 minutos), segue em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo lugar, com 16 pontos, enquanto o Gil Vicente, que só tinha perdido em casa diante do Benfica, há quase seis meses, está na 11.ª posição, com 22.

