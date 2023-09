A jogar em casa, o Vizela marcou o único golo da partida aos 56 minutos, pelo brasileiro Matheus Pereira, com a equipa de Barcelos a somar a terceira derrota consecutiva no campeonato.

Com este resultado, o Vizela, que somou duas derrotas e um empate nas primeiras jornadas, conseguiu o primeiro triunfo e é nono classificado, com quatro pontos, enquanto o Gil Vicente é 10.º, com três.

