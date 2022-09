"Confiantes por aquilo que temos feito, acreditamos naquilo que podemos fazer porque temos treinado muito bem. Sabemos, como é óbvio, que vamos defrontar uma equipa extremamente forte como é o FC Porto. Sabemos aquilo que temos de fazer durante o jogo, a exigência e aquilo que o jogo nos vai pedir", garantiu Vítor Campelos, na conferência de imprensa de antevisão à visita ao FC Porto, no sábado, às 20:30, para a sexta jornada do principal escalão do futebol nacional.

Na visita à Invicta, o treinador, que não revelou lista de convocados, quer, por isso, "um Chaves de superação, de superar, ainda, aquilo que tem feito, no seu melhor nível", que, tal como no terreno do Sporting -- onde venceu por 2-0 --, procurará mudar a história na luta por uma primeira vitória no Estádio do Dragão.

"Sabemos aquilo que podemos explorar, também sabemos, como é óbvio, aspetos que são muito fortes e bem trabalhados na equipa do FC Porto, mas estamos confiantes naquilo que vamos fazer. Sabemos que vamos encontrar um ambiente fantástico, o que também é ótimo para os nossos jogadores e eles também vão estar motivados por causa disso", vincou.

Após cinco jogos, o Desportivo de Chaves ocupa o sexto lugar, com oito pontos, menos quatro do que o campeão FC Porto, que segue na terceira posição, em igualdade com o Portimonense, ambos a três do líder Benfica.

Ainda sobre o adversário, que recebe os 'valentes transmontanos' após a derrota no recinto do Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões, o treinador vimaranense desvalorizou, frisando que a 'turma' comandada por Sérgio Conceição, "em qualquer momento e em qualquer altura, é uma equipa extremamente forte".

"Numa equipa grande como é o FC Porto, o sentimento que, com toda a certeza, tem é [o de] querer jogar o mais rapidamente possível para reverter a situação. Nós, estamos confiantes por aquilo que temos feito. Se calhar, poderíamos, até, nesta altura, ter mais pontos por aquilo que temos feito, pela qualidade do jogo que temos produzido e com uma ou outra situação, que nos é alheia", frisou Vítor Campelos.

Recuando à partida frente ao Sporting, o treinador referiu que, tal como "antes de Alvalade", a equipa está ciente que o encontro será "extremamente difícil", mas acredita que os seus jogadores vão dar uma boa resposta "pelo trabalho" que têm feito.

Relativamente à saída do extremo Batxi e do médio defensivo Kevin Lenini, Vítor Campelos destacou a importância da equipa técnica poder "ajudar a evoluir", não só "enquanto jogadores, mas, sobretudo, como seres humanos".

"Isto, para nós, são medalhas. É sinal que temos a capacidade a ajudar os jogadores a evoluírem. Claro está que é fruto do trabalho deles, nós só damos as nossas ideias e eles fazem o favor de acreditar nelas. Por isso, tenho de estar muito feliz pelo Batxi e pelo Kevin, que são miúdos fantásticos e que têm grande potencial", referiu.

Ainda que sem estas duas 'peças' no plantel, Vítor Campelos garantiu que tem "confiança plena" nos jogadores que irão defrontar o FC Porto, sabendo, de antemão, que não pode contar com Euller e Rodrigo Moura, ambos lesionados.

"Tenho a certeza que aqueles que vão jogar vão dar uma excelente resposta. Todos sabem em todos os momentos de jogo aquilo que têm de fazer e, por isso, muito confiante [nos] jogadores que vão jogar nas posições do Batxi e do Kevin", frisou.

Vítor Campelos referiu, ainda, que, além do desempenho em campo, "importante, também, é a mensagem" que o plantel tem passado.

"O Chaves é uma equipa que joga bem, em que os jogadores se aplicam e têm uma atitude fantástica do primeiro ao último minuto. Estamos a vender jogadores. Assim como o Batxi e o Kevin também foi, temos aqui outros que estão na forja e, a qualquer momento, também podem sair e melhorar a vida deles", concluiu.

O Desportivo de Chaves visita o campeão FC Porto no sábado, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da sexta jornada da I Liga de futebol.

