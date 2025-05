"Estamos cada vez mais próximos de um acordo total. Naturalmente, há sempre imprevistos, mas gostaríamos muito de contar com a sua presença para o Mundial de Clubes, aproveitando a janela especial de transferências de 01 a 10 de junho", explicou Villas-Boas, à margem da assinatura de um protocolo com a Câmara de Vila Nova de Gaia.

O dirigente portista confirmou que o clube saudita autorizou os 'dragões' a dialogar com o jogador e destacou a vontade demonstrada pelo internacional jovem espanhol em representar o FC Porto, elogiando a sua postura no processo.

"Temos autorização do Al-Ahli para falar com o jogador, que demonstrou vontade de jogar pelo FC Porto. Aliás, está disposto a abdicar de mais de 90% do seu salário atual para representar o nosso clube --- o que é louvável na carreira de qualquer desportista. Enquanto muitos tomam decisões com base em ganhos financeiros, o Gabriel faz precisamente o movimento inverso", afirmou.

Villas-Boas sublinhou ainda que a operação está a ser conduzida com equilíbrio orçamental e que há uma ligação emocional e geográfica entre o atleta e o contexto do clube, fatores que podem facilitar o desfecho positivo da negociação.

"Não queremos entrar em loucuras e estamos a ser comedidos na operação. Ele é um grande talento jovem europeu, com uma ligação natural ao nosso contexto, por ter nascido em Porriño e ter-se desenvolvido no Celta de Vigo. Estamos confiantes de que poderemos concluir as negociações com sucesso", acrescentou o presidente portista.

O responsável máximo dos 'azuis e brancos' fez também uma análise ao atual mercado de transferências, que considerou atípico e marcado por pouca movimentação entre clubes, jogadores e agentes, particularmente nesta fase precoce da janela.

"O mercado está particularmente difícil de operar nesta janela. Poucos clubes se estão a mover, muitos jogadores e agentes ainda sondam o mercado. Esta é uma janela muito específica e exigente. Os grandes movimentos costumam acontecer nas últimas semanas de agosto, até início de setembro. Ainda assim, queremos corresponder às ambições do treinador com responsabilidade e sem excessos", referiu.

O presidente do FC Porto abordou ainda a estratégia de reforço do plantel, recordando o esforço financeiro realizado pelo clube nas últimas épocas e garantindo que existe agora maior margem para investimento.

"Naturalmente, a equipa está nas mãos do treinador e queremos reforçá-la. Como sabem, gerámos mais de 200 milhões de euros em vendas nos últimos 12 meses, fundamentais para a sustentabilidade do clube. Isso teve impacto desportivo com a saída de atletas, mas agora temos margem para investir e reforçar o plantel", observou.

Relativamente à situação contratual de Alan Varela, Villas-Boas garantiu que a renovação com o médio argentino está praticamente finalizada, sublinhando o papel central que o jogador tem na equipa.

"Quanto a Alan Varela, o processo está concluído. Vai renovar até 2028, com uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros. Ele é uma peça fundamental no projeto futuro do clube", detalhou.

O dirigente portista reagiu, ainda, também à convocatória de Rodrigo Mora à seleção nacional, considerando a chamada um reconhecimento justo do valor do jovem jogador formado no clube.

"Recebemos com muita alegria e sentido de responsabilidade. É uma convocatória merecida e um passo importante no desenvolvimento de um jovem talento. Mais do que a chamada em si, é fundamental garantir a continuidade destes jogadores na seleção, para que não sejam esquecidos entre convocatórias. O seu crescimento como atletas internacionais depende dessa consistência", concluiu.

JPYG // VR

Lusa/fim