Vettel infetado é substituído por Nico Hülkenberg no GP do Bahrain

O piloto alemão Sebastian Vettel (Aston Martin) testou positivo para o coronavírus e vai ser substituído no Grande Prémio do Bahrain, prova inaugural do Mundial de Fórmula 1, pelo compatriota Nico Hülkenberg, anunciou hoje a escuderia britânica.