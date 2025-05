Vilaça cumpriu o percurso em 1:41.14 horas, mais seis segundos do que o vencedor, numa prova em que o outro português presente, Ricardo Batista, cortou a meta no sétimo posto, a 1.04 minutos de Hauser.

Na prova feminina, Maria Tomé concluiu a prova no 10.º posto, em 1:52.42 horas, mais 1.18 minutos do que a vencedora, a luxemburguesa Jeanne Lehair.

Numa corrida muito disputada, Hauser assegurou o triunfo já na parte final, numa altura em que Vasco Vilaça liderava e parecia caminhar rumo à vitória, mas já não teve capacidade para responder ao forte ataque do australiano, que, no ano passado, tinha sido 'vice' nesta prova.

Com mais este segundo lugar, Vilaça mantém o bom início de temporada, depois de já ter sido terceiro na ronda inaugural do Campeonato do Mundo, disputada em Abu Dhabi, em 15 de fevereiro, sendo agora segundo classificado do ranking, com 1.566,72 pontos, apenas superado por Hauser, que lidera com 1.693,75.

Após o seu sétimo lugar, Ricardo Batista surge na quarta posição do ranking, com 1.134,29, enquanto Maria Tomé, que efetuou o seu primeiro evento, é 16.ª na classificação feminina, com 495,76.

