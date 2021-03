"Ao tomar conhecimento do apedrejamento ao autocarro do Leixões aquando da sua chegada à nossa cidade, para o jogo de hoje, a direção do Varzim manifesta o seu profundo repúdio pelo sucedido", pode ler-se num comunicado publicado no site do emblema poveiro.

O Varzim disse ainda "não se rever neste tipo de atitudes, que entende ser mais um episódio que em nada engrandece o desporto e que envergonha todos aqueles que amam e vibram com esta modalidade".

"Somos um clube que preza pelo bem receber e prima pelo ambiente saudável no futebol e no desporto, em geral", acrescentam os poveiros.

Segundo fonte do Leixões, o incidente ocorreu por volta das 18:15, no nó de acesso da A28 à variante de ligação da Póvoa de Varzim, e que ninguém ficou ferido. A viatura foi atingida por "duas pedras no lado direito", arremessadas por desconhecidos.

