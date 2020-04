Turquemenistão vai retomar campeonato com presença de adeptos A Liga de futebol do Turquemenistão vai ser retomada a partir de 19 de abril, sendo permitida a presença de adeptos nos estádios, apesar da pandemia de covid-19, anunciou hoje a federação daquele país. desporto Lusa desporto/turquemenistao-vai-retomar-campeonato-com_5e9081d2216cee31ad9e32cb





O campeonato foi interrompido em 24 de março, quando estavam decorridas três jornadas, mas vai ser reativado dentro de nove dias.

O Turquemenistão, que não tem qualquer registo de infeção pelo novo coronavírus, junta-se, assim, a Bielorrússia, Tajiquistão, Nicarágua e Burundi, os únicos países no mundo cujos campeonatos continuaram a decorrer.

A Liga do Turquemenistão, que é disputada por oito equipas, é liderada pelo Kopetdag Asgabat, com mais um ponto e um jogo do que o Ahal, segundo colocado.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil. Dos casos de infeção, mais de 312 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 787 mil infetados e mais de 62 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 18.279 óbitos em 143.626 casos confirmados até quarta-feira.

