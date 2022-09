O agora ex-médio, que também representou FC Barcelona, Basakehir e Galatarasay, chegou aos 100 jogos pela seleção turca e retira-se como o quinto jogador com mais internacionalizações pelo seu país.

"Foi difícil, mas foi lindo", escreveu Turan nas redes sociais, junto a uma imagem a dizer adeus com umas chuteiras nos ombros.

Em 2011/12, o turco conquistou a Liga Europa com o Atlético de Madrid e, em 2013/14, também com os 'colchoneros', ficou a pouco segundos que levantar o troféu da Liga dos Campeões, na derrota por 4-1 com o Real Madrid após prolongamento, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Entre Atlético de Madrid e FC Barcelona, Turan venceu dois campeonatos de Espanha e três Taças do Rei, numa carreira iniciada e finalizada no Galatasaray.

Com a Turquia, Turan esteve na equipa que terminou o Euro2008 no terceiro lugar, a melhor classificação de sempre desse país em Campeonatos da Europa.

