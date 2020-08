Na lista apresentada pelo selecionador Fernando Santos, para o início da defesa do troféu, convocou o "núcleo duro" da seleção, mas promoveu as estreias de Trincão e Rui Silva, o regresso do guarda-redes Anthony Lopes, do Lyon, e também do defesa central Domingos Duarte, do Granada, que ainda não conta nenhuma internacionalização.

Apesar de algumas competições terem terminado mais tarde, nomeadamente a Liga dos Campeões, cuja 'final a oito' terminou no domingo em Lisboa, Fernando Santos optou por chamar alguns jogadores que terminaram as suas competições mais tarde.

A seleção portuguesa, detentora do título, vai defrontar a Croácia, em 05 de setembro, no Estádio do Dragão, no Porto, e a Suécia, no dia 08, em Solna, nos arredores de Estocolmo, no arranque de nova edição da Liga das Nações.

Lista dos 25 convocados:

- Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon, Fra), Rui Patrício (Wolverhampton, Ing) e Rui Silva (Granada, Esp).

- Defesas: João Cancelo (Manchester City, Ing), Nélson Semedo (FC Barcelona, Esp), Domingos Duarte (Granada, Esp), José Fonte (Lille, Fra), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Mário Rui (Nápoles, Ita) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale).

- Médios: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), André Gomes (Everton, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Renato Sanches (Lille, Fra), João Moutinho (Wolverhampton, Ing) e Sérgio Oliveira (FC Porto).

- Avançados: Diogo Jota (Wolverhampton, Ing), André Silva (Eintracht Frankfurt, Ale), Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita), Trincão (FC Barcelona, Esp), Gonçalo Guedes (Valência, Esp) e João Félix (Atlético de Madrid, Esp).

