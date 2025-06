Na segunda bateria dos oitavos de final, Teresa Bonvalot derrotou Eweleiula Wong, com um total de 8,67 pontos (4,67 e 4,00 nas melhores ondas), à frente da havaiana, que fez 7,53 (2,83 e 4,70).

Nos quartos de final, a olímpica portuguesa vai encontrar a japonesa Amuro Tsuzuki, naquele que será o primeiro confronto entre as duas surfistas.

Com 8,87 pontos (5,00 e 3,87), Francisca Veselko afastou a peruana Arena Rodríguez, que terminou com 8,50 (4,00 e 4,50), encontrando agora a norte-americana Kirra Pinkerton, que a portuguesa bateu nos 'quartos' do Saquarema Pro de 2023.

Na melhor bateria do dia, Yolanda Hopkins precisou da última onda para garantir o apuramento com um total de 14,66 pontos (6,33 e 8,33), ao bater a australiana Ellie Harrison, que teve 14,53 (7,50 e 7,03), encontrando na ronda seguinte a francesa Tya Zebrowski.

No setor masculino, Afonso Antunes e Frederico Morais já tinham sido afastados na ronda de 64.

