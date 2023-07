"O tempo passa e a vida renova-se. A história está escrita. Memórias e um futuro ainda por contar. A história tem capítulos intermináveis. Jorge Jesus regressa ao Al Hilal", ouve-se no vídeo partilhado pelo clube da Arábia Saudita.

O técnico de 68 anos volta ao Al Hilal, que orientou em 2018/19 e pelo qual conquistou uma Supertaça, depois de ter abandonado os turcos do Fenerbahçe, ao fim de uma época sem títulos.

Antes, tinha estado no Benfica por temporada e meia, também sem títulos, depois de passar uma primeira vez na Luz, entre 2009/10 e 2014/15, com três campeonatos conquistados, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco Taças da Liga, além de duas finais perdidas da Liga Europa.

A segunda passagem pelos 'encarnados' aconteceu depois de Jesus ter treinado o Flamengo, clube brasileiro onde chegou em 2019 e no qual se manteve época e meia, até julho de 2020. O técnico português conquistou aí os maiores títulos da carreira: a Taça dos Libertadores da América em 2019, e a Supertaça Sul-americana, em 2020, além do campeonato e supertaça do Brasil.

Em Portugal, treinou ainda o Sporting, entre 2015/16 e 2017/18, e com os 'leões' venceu uma Supertaça e Taça da Liga, Na fase inicial da carreira, passou por vários clubes nacionais, nomeadamente Estrela da Amadora, Belenenses e Sporting de Braga.

No Al Hilal, Jesus vai encontrar o futebolista português Rúben Neves.

