O técnico lembrou que os vimaranenses não podem voltar a sofrer três golos em quatro remates enquadrados, como aconteceu na 22.ª ronda, no terreno do Sporting de Braga (3-0), e reconheceu que os seus jogadores precisam de mais "equilíbrio" para sustentar o "volume ofensivo" e a ambição de triunfar na receção aos 'galos'.

"Após a derrota, o que queremos é imediatamente regressar às vitórias. Sabemos da dificuldade que temos em cada uma das jornadas. Esta não foge à regra. E a ambição é conquistar os três pontos", resumiu, na videoconferência de antevisão ao duelo minhoto, marcado para as 17:30 de domingo, em Guimarães.

João Henriques reconheceu que o Vitória precisa de ser mais "pragmático e eficaz" quer na defesa, quer no ataque, construindo com "mais em qualidade do que em quantidade", após ter finalizado o encontro anterior com 67% de posse de bola e 12 cantos, contra três dos bracarenses.

"Já tivemos jogos em que criámos pouco e ganhámos. No anterior, ganhámos em indicadores estatísticos, mas perdemos. Vamos trabalhar esses momentos. Criámos as situações, mas não fomos agressivos o suficiente para colocar a bola na baliza", assumiu.

O 'timoneiro' avisou, porém, que Gil Vicente, 17.º e penúltimo da tabela, com 19 pontos, vai proporcionar mais um "jogo difícil", num campeonato em que o "ponto vai ser cada vez mais caro", e rejeitou a ideia de que a formação de Barcelos possa ser o adversário "ideal" para o regresso vimaranense aos êxitos.

"Nunca há adversários ideais. O Gil Vicente está com 19 pontos, mas está a uma vitória de se posicionar bem acima. Tem um treinador muito competente [Ricardo Soares], um conjunto de jogadores que já mostrou muita competência. É uma equipa organizada, que já mostrou o que sabe fazer", descreveu.

Com o Vitória na sexta posição, com 35 pontos, a seis do quinto, Paços de Ferreira, João Henriques prometeu que a sua equipa vai "lutar muito" pelo lugar imediatamente acima do que ocupa, querendo "conquistar pontos" em todos os jogos para "consolidar a perseguição" aos 'castores', a começar pela receção ao conjunto gilista.

"Poderia dizer que o sexto lugar é bom para o Vitória, porque dá acesso à Liga Conferência Europa, mas não é. O Vitória quer o lugar que está à frente. Queremos vencer os jogos todos do campeonato, sabendo que os jogos têm grau de dificuldade diferente", disse.

O treinador revelou ainda que o extremo Ricardo Quaresma, suplente utilizado em Braga depois de uma lesão num dos joelhos, e o avançado Oscar Estupiñán, ausente da partida anterior devido a uma lesão muscular, estão a 100% para a receção aos barcelenses.

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga, com 35 pontos, recebe o Gil Vicente, 17.º e penúltimo, com 19, em partida da 23.ª jornada, agendada para as 17:30 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

