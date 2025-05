"Tomando esses aspetos, vou escolher o melhor 'onze' para jogar o melhor futebol. Em todos os jogos queremos a maior e máxima competitividade. Quero os três pontos", declarou, em conferência de imprensa de antevisão da partida, no centro de treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia.

Questionado sobre mexidas na equipa, quando a equipa tem praticamente assegurado o terceiro lugar, precisando o Sporting de Braga de um 'milagre', explicou que escolherá a equipa que considerar mais "capacitada para ganhar a partida".

"Escolherei os que serão mais capazes de levar a cabo essa tarefa, essa função. Nesse sentido, vamos fazer isto sempre assim, e não por ser um último jogo, de dar ou não dar oportunidades. Oportunidades damos em todos os fins de semana, a pensar no presente, com os melhores intérpretes, e o presente competitivo", resumiu.

Na conferência, focou-se sobretudo no balanço da temporada e na abordagem que faz ao trabalho com os jogadores, no desenho tático "não em função do que vai apresentar o rival", mas das suas ideias.

Anselmi alertou que "a temporada acaba quando acabar o Mundial de clubes", um contexto diferente do habitual, e mesmo que não tenha sido "a que todos esperavam", o plantel vai disputar essa competição como está, sem antever alguma "cara nova" tão cedo, mas sem a excluir.

Vasco Sousa, entretanto, está "na fase final da sua recuperação", tendo já feito treino condicionado, e o técnico argentino conta com ele para o Mundial, defendendo ainda as contratações dos jovens Tomás Pérez e William Gomes, em janeiro, que precisam de tempo para se adaptarem.

"Em algum momento, precisamos do William, do Tomás, e nesse processo vamos crescendo em conjunto e dando-lhes ferramentas. (...) Sabemos que são jogadores que, na próxima época, podem lutar para serem titulares", refletiu.

O FC Porto, terceiro classificado, com 68 pontos, recebe, pelas 18:00 de sábado, o Nacional, 13.º, com 34, no Estádio do Dragão, sob a arbitragem de José Bessa, da associação do Porto.

SIF // VR

Lusa/fim