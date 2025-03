"Depois do jogo contra o Farense, à saída do campo, ouvi os adeptos a apoiar a equipa, a bater palmas, com a qual eu acho que, sinceramente, eu devia ter sido vaiado. Prefiro que me chamem nomes e ser vaiado, porque prefiro trabalhar com pressão", assumiu o treinador, insatisfeito com o resultado obtido na jornada anterior, na qual os canarinhos desperdiçaram uma vantagem de dois golos e empataram a jogar como visitados (2-2).

Ultrapassado esse empate caseiro, o treinador escocês abordou o desafio da 26.ª jornada, no qual se deslocará a Arouca, com confiança, ainda que admitindo que pela frente terá uma "muito boa equipa, muito bem orientada" por Vasco Seabra, o seu antecessor no cargo de treinador do Estoril Praia e demitido em julho último.

"Acho que temos conseguido crescer ao longo do tempo porque cada vez mais estamos a aprender uns com os outros e sabemos como podemos tirar o máximo de cada um em função de como a equipa joga, como joga A com B, como joga A com C, porque cria dinâmicas diferentes", considera o treinador, na antevisão ao desafio marcado para as 15:30 de domingo.

Ian Cathro enalteceu a qualidade do plantel que orienta, definindo como "muito importante" e "desafiante" aspetos como "a capacidade e a leitura do que cada jogador faz", o que se tem traduzido numa época bem conseguida, atualmente no oitavo lugar, a três pontos do sexto, o Vitória de Guimarães, e a seis do quinto, o Santa Clara, adversários dos quais poderá aproximar-se caso regresse aos triunfos.

"Neste momento estamos a ganhar cada vez mais opções, mais no processo ofensivo, pelo facto de que já tivemos mais tempo para juntar peças diferentes e a tentar ocupar espaços com relações que são diferentes e naturalmente criam decisões diferentes", explicou..

O Estoril Praia, oitavo classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 35 pontos, visita o Arouca, 12.º, com 28, em partida agendada para as 15:30 de domingo, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Anzhony Rodrigues, da associação de futebol da Madeira.

