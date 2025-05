Em Ofir, onde a equipa cumpre estágio antes do 'duelo' com o Vizela, Mota reconheceu a exigência dos dois jogos decisivos e disse esperar que a experiência acumulada por alguns dos seus jogadores possa fazer a diferença.

"Passa um ano e as emoções são as mesmas. Temos vários atletas que participaram no 'play-off' da época passada. Espero que percebam os objetivos e a motivação", referiu, sublinhando que os encontros serão "extremamente difíceis" e que "a equipa que errar menos" sairá por cima.

Embora reconheça a vantagem histórica das equipas da II Liga neste formato, o treinador do AVS quer contrariar essa tendência. "Espero que, pela primeira vez, uma equipa da I Liga se mantenha. O fator motivacional tem pesado muito: as formações da II Liga chegam num ciclo positivo, enquanto as da I vêm de fases mais negativas", apontou.

Também por isso, nesta fase da época, o técnico considera o fator emocional determinante. "O 'reset' é fundamental. Quando cá chegámos, estávamos em posição de descida e agora estamos no 'play-off'. Este estágio ajuda-nos a conhecer melhor os jogadores e a prepará-los emocionalmente para este momento", explicou.

Na antevisão da primeira mão, que se disputa na Vila das Aves, no sábado, Mota mostrou-se confiante, acreditando que a equipa tem "condições para continuar na I Liga", num "jogo intenso e dividido", mas sem apontar favoritos no jogo que espera equilibrado. "Não aponto favoritos porque não os há. Tudo faremos para inverter este ciclo. Temos de ser ambiciosos, manter a concentração e dar atenção a todos os pormenores", disse.

Sobre o Vizela, elogiou a evolução da equipa: "Conheço bem o Vizela. Passou por duas fases com dois treinadores e melhorou muito com o atual. É hoje muito mais ofensiva, com objetividade, ambição e força anímica".

O treinador concluiu lembrando o percurso feito e o cumprimento do primeiro objetivo, que foi chegar ao 'play-off'. "Vim com a missão de garantir a permanência. É sinal de que confiam no meu trabalho. Agora, queremos concluir o caminho com sucesso", concluiu.

Kiki Afonso, castigado, é a única baixa confirmada no AVS.

As duas equipas disputam a última vaga na I Liga de futebol, com o AVS a receber a primeira mão do 'play-off' no sábado, às 19:45, sob arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.

O segundo jogo realiza-se a 01 de junho, à mesma hora, em Vizela. A formação minhota foi terceira da II Liga e tenta o regresso ao escalão principal, após ter descido em 2023/24, depois de três épocas consecutivas entre os maiores.

CYA // FIG

Lusa/Fim