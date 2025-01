"Estamos em janeiro e a equipa tem dado resposta atrás de resposta (...). É uma afirmação daquilo que é o nosso trabalho, daquilo que é o valor dos nossos jogadores e da nossa equipa. É um trabalho de muita gente", declarou.

O técnico dos açorianos, que terminaram a primeira volta em quinto lugar, falava em conferência de imprensa realizada no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera de receção ao Estoril Praia a contar para a 18.ª jornada do campeonato.

Face aos "resultados demonstrados" e estando metade do campeonato cumprido, Vasco Matos rejeitou o rótulo de equipa sensação, considerando que os açorianos já são uma "afirmação".

"Não vamos permitir que alguém se deslumbre aqui dentro. Sabemos que à medida que o campeonato vai correndo os jogos vão sendo mais difíceis, mas o nosso trabalho não pode parar por aqui. Temos de ter muita ambição. Sabemos que se vai ser mais difícil então ainda temos de estar mais preparados", reforçou.

O treinador alertou para as dificuldades da próxima partida, elogiando o Estoril Praia, que somou uma vitória frente ao Estrela da Amadora (4-2), um empate com o Moreirense (2-2) e uma derrota com o Benfica (3-0) nos últimos três encontros.

"É uma equipa com qualidade. Vem de quatro pontos em seis possíveis, como nós. Uma boa equipa, algo diferente da que defrontámos na primeira jornada, com alguns jogadores novos. Uma equipa com um valor individual bastante aceitável. Uma equipa forte", sublinhou.

Vasco Matos apelou à concentração dos jogadores para garantir o regresso às vitórias, depois de na última jornada a formação açoriana ter somado um empate frente ao Farense (0-0), precedido de vitórias diante do Famalicão (2-1) e uma derrota com o Sporting de Braga (2-0).

"Queremos regressar às vitórias. Contámos com o apoio dos adeptos. Esse é o nosso caminho. Continuamos a trabalhar. Aproveitámos a paragem para melhorar algumas dinâmicas e para revigorar a equipa mentalmente e fisicamente", assinalou.

O Santa Clara, quinto classificado com 31 pontos, recebe o Estoril Praia, 12.º com 18, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, no próximo sábado, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa).

A partida da 18.ª jornada vai contar com arbitragem de Miguel Fonseca, da associação do Porto.

