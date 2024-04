Nuno Borges, de 27 anos, que tem como melhor classificação o 46.º posto alcançado em fevereiro, foi eliminado nos oitavos de final do torneio de Bucareste (ATP 250), mas permanece como o número um português e o único representante luso entre os 100 melhores tenistas do mundo.

Henrique Rocha desceu quatro lugares, para o 210.º, em contraponto com Jaime Faria, que subiu 25, para o 230.º, enquanto João Sousa ainda figura na hierarquia da ATP, na 297.ª posição, apesar de ter terminado a carreira no início do mês, no Estoril Open, aos 35 anos.

Um ano mais velho, com 36, Djokovic conservou a liderança destacada do ranking mundial, à frente do italiano Jannik Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz, segundo e terceiro posicionados, respetivamente, e muito mais jovens do que o sérvio, com 22 e 20 anos.

O ranking feminino também não registou mexidas nas três primeiras colocadas, com a polaca Iga Swiatek a manter-se no comando, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Coco Gauff, segunda e terceira, respetivamente, enquanto a portuguesa Francisca Jorge subiu seis lugares, para o 184.º, a melhor classificação da carreira.

