No duelo com o 669.º colocado do 'ranking' ATP, o tenista luso, quinto cabeça de série na prova dos Emirados Árabes Unidos, perdeu o primeiro 'set' por 3-6, mas respondeu no segundo e venceu por 6-3.

No entanto, acabaria por 'sucumbir' no 'tie break' do terceiro parcial, por 7-6 (7-5), num encontro que durou 2:10 horas.

Na terça-feira, João Sousa já tinha sido afastado na primeira ronda do torneio de Doha, no Qatar.

