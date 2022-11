Frederico Silva, 291.º classificado no ranking mundial, bateu com relativa facilidade Hijikata, 168.º colocado da hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-4 e 6-2, após uma hora e 22 minutos de confronto no 'court' em piso duro.

O tenista português, de 27 anos, vai defrontar nos quartos de final o vencedor do encontro entre dois tenistas japoneses, substancialmente pior posicionados no ranking mundial: Naoki Nakagawa (448.º colocado) e Shinji Hazawa (655.º).

