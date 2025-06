Tenista Francisco Cabral vai estrear-se nas 'meias' de um torneio de relva em Estugarda

Estugarda, Alemanha, 12 jun 2025 (Lusa) -- O tenista português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, garantiu hoje um lugar nas meias-finais de pares do torneio de Estugarda, com um triunfo diante dos franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul.