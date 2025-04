O campeão do mundo de fundo e vencedor da Volta a França e Itália em 2024 cumpriu a tirada de 205,1 quilómetros entre Ciney e Huy em 4:50.15 horas, juntando este triunfo a cinco outras em 2025: na Volta aos Emirados, primeiro, e depois nas clássicas Strade Bianche e Volta a Flandres.

Em segundo lugar ficou o francês Kevin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), a 10 segundos, e o britânico Tom Pidcock (Q36.5) fechou o pódio, a 12.

O vencedor de 2023 'bisou' e continuou a acrescentar à sua 'lenda', já inscrita na história da modalidade, e chegou à 94.ª vitória como profissional com um ataque a 400 metros do fim, no muro de Huy, sem precisar sequer de se levantar na bicicleta.

Foi sentado que respondeu a um primeiro arranque do irlandês Ben Healy (EF Education-Easy Post), que foi quinto, e rapidamente dissipou quaisquer dúvidas sobre o vencedor, deixando os homens atrás a disputar o pódio -- Vauquelin levou a melhor sobre Pidcock por dois segundos.

Em nono ficou o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), campeão olímpico, prosseguindo o regresso de lesão, num dia em que o vencedor, no último domingo, da Amstel Gold Race, o dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) desistiu após queda.

"É uma grande sensação voltar a vencer aqui. É uma chegada difícil, o tempo não estava pelo melhor e endureceu a corrida. Vencer significa muito. Corremos bem como equipa, hoje, toda a gente teve boas pernas. No domingo, a equipa é mais ou menos a mesma e acho que podemos voltar a conseguir uma grande corrida e vencer também aí", disse 'Pogi', já a apontar baterias à Liége-Bastogne-Liège.

Pogacar, de resto, tornou-se hoje no sétimo a vencer a corrida com a camisola 'arco íris', de campeão do mundo, vestida, o primeiro desde Julian Alaphilippe em 2021, e o quinto vigente vencedor do Tour a triunfar na Flèche, depois de Fausto Coppi, Ferdinand Kübler, Eddy Merckx e Bernard Hinault.

O esloveno vai cimentando o lugar entre os melhores de sempre, ao somar três vitórias no Tour (em que já venceu 17 etapas) e uma na Volta a Itália a inúmeras clássicas, como quatro Voltas à Lombardia, duas Liège-Bastogne-Liège e um Mundial, entre muitas outras.

Ruben Guerreiro (Movistar) foi o melhor português, no 50.º posto, a 2.09 minutos do vencedor, enquanto o compatriota e colega de equipa Nelson Oliveira foi 53.º, a 2.20.

