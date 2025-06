Palma de Maiorca, Espanha, 08 jun 2025 (Lusa) -- Cerca de 2.200 migrantes chegaram de barco ao arquipélago das Baleares, em Espanha, desde o início do ano, segundo uma contabilização da agência noticiosa EFE divulgada hoje com base em informações fornecidas pela Delegação do Governo espanhol.