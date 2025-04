Depois do triunfo por 2-0 na primeira mão, em Alvalade, a equipa 'leonina' cedo acabou com as dúvidas, quando Gonçalo Inácio, aos 12 minutos, anotou o primeiro golo, tendo o avançado sueco Viktor Gyökeres mantido a veia goleadora e ampliado, aos 50. André Luiz, aos 67, anotou o tento de honra vila-condense.

Na final, marcada para 25 de aio, no Estádio Nacional, o Sporting vai medir forças com o vencedor da eliminatíria entre Benfica e Tirsense, conjunto do quarto escalão, que se defrontam na quarta-feira, na Luz, numa segunda mão em que os 'encarnados' deverão cumprir calendário, depois do claro triunfo na primeira partida, disputada em Barcelos, casa emprestada à equipa de Santo Tirso, por 5-0.

