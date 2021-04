Sporting vence russos e está nas meias-finais da Liga dos Campeões de futsal

O Sporting qualificou-se hoje para as meias-finais da Liga dos Campeões de futsal, marcando encontro com os espanhóis do Inter Movistar, ao vencer os russos do KPRF Moscovo por 3-2, em Zadar, na Croácia.