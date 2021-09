Uma grande penalidade concretizada aos 67 minutos pelo espanhol Pedro Porro, depois de uma falta na área do guarda-redes 'canarinho' Daniel Leite sobre Paulinho, selou o triunfo dos 'leões', que tinham empatado os dois últimos jogos na prova.

Os 'leões' seguem no terceiro lugar, com 14 pontos, os mesmos do FC Porto, segundo, e menos um do que o líder Benfica, que recebe o Boavista na segunda-feira, enquanto o Estoril Praia, que ainda não tinha perdido, caiu para quarto, com 13.

