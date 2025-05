Após perderem os dois primeiros jogos, os 'leões', comandados por João Coelho, salvaram dois 'match points', com um triunfo fora e outro em casa, e, na 'negra', impuseram-se aos vencedores dos últimos cinco campeonatos por 25-21, 24-26, 23-25 e 20-25.

O Sporting, que 'vingou' o 2-3 da final da época passada, conquistou o sétimo título, e primeiro desde 2017/18, num ranking liderado pelo Sporting de Espinho, com 18 títulos, contra 13 do Técnico e 12 do Benfica.

JP/PFO // AJO

Lusa/Fim