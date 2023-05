Marafona (07 minutos), na própria baliza, Nuno Santos (33), Trincão (62) e Chermiti (90+3) marcaram os golos dos 'leões', que, com a terceira vitória consecutiva e o 11.º jogo sem perder no campeonato, passaram a somar 67 pontos, a quatro do Sporting de Braga, terceiro e em lugar de acesso à Liga dos Campeões.

O Paços de Ferreira mantém-se na 17.ª e penúltima posição, com 20 pontos, a três do Marítimo (16.º), em lugar de play-off de manutenção, e a oito do Estoril Praia (15.º), primeiro acima da 'linha de água'.

