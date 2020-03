Sporting recebe Desportivo das Aves na estreia de Rúben Amorim O Sporting recebe hoje o Desportivo das Aves, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, que vai marcar a estreia de Rúben Amorim no comando técnico dos 'leões'. desporto Lusa desporto/sporting-recebe-desportivo-das-aves-na_5e64ba6dd2b618196e67a9e1





Na partida, agendada para 17:30, no estádio José Alvalade, o Sporting, que vem de uma derrota frente ao Famalicão (3-1), vai tentar não perder terreno para o Sporting de Braga, que já venceu esta jornada, na luta pelo terceiro lugar.

O Sporting, que vai estrear o técnico Rúben Amorim, tem 39 pontos, menos sete que os 'arsenalistas', antiga equipa do novo treinador, que venceu o Portimonense por 3-1.

Já o Desportivo das Aves, que não venceu nos últimos quatro jogos, é último classificado, somando apenas 13 pontos.

Antes, o Belenenses SAD, que não perde há três jogos e está em 14.º, com 25 pontos, vai receber o Famalicão, que é sexto, com 36, e que pode tentar ultrapassar o Rio Ave no quinto lugar, estando as equipas separadas por dois pontos.

Hoje vão jogar-se também o Moreirense-Marítimo, Gil Vicente-Santa Clara e Paços de Ferreira-Vitória de Guimarães, partida que vai encerrar a 24.ª jornada.

No sábado, o FC Porto empatou na receção ao Rio Ave, 1-1, que foi o mesmo resultado do Benfica na deslocação ao Vitória de Setúbal. As equipas continuam separadas por um ponto na tabela, com vantagem para os 'dragões'.

- Sexta-feira, 06 mar:

Sporting de Braga -- Portimonense, 3-1 (2-0 ao intervalo)

- Sábado, 07 mar:

Tondela -- Boavista, 1-1 (1-1)

Vitória de Setúbal -- Benfica, 1-1 (0-0)

FC Porto - Rio Ave, 1-1 (1-1)

- Domingo, 08 mar:

Belenenses SAD -- Famalicão, 15:00

Moreirense -- Marítimo, 15:00

Gil Vicente - Santa Clara, 17:00

Sporting - Desportivo das Aves, 17:30

Paços de Ferreira - Vitória de Guimarães, 20:00

AJO // AJO

Lusa/Fim