Trincão adiantou os 'leões' logo no primeiro minuto, só que os franceses deram a volta ao marcador e chegaram ao primeiro triunfo na 'Champions' com golos de Alexis Sánchez (13), Harit (16), Balerdi (28) e do ex-portista Mbemba (84), num encontro no qual os 'verdes e brancos' viram o guarda-redes Adán ser expulso aos 23.

O Sporting mantém-se na liderança do grupo, com seis pontos, enquanto o Marselha ainda é último, com três, em igualdade com Tottenham e Eintracht Frankfurt, que jogam a partir das 20:00, na Alemanha.

