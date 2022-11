Três vezes vencedores da prova, os bracarenses, que vêm de uma derrota com o Casa Pia para a I Liga, recebem, a partir das 20:45, o líder da II Liga portuguesa, que chegou nas duas últimas temporadas aos oitavos de final.

As duas equipas já se encontraram por duas vezes na Taça de Portugal, com o Sporting de Braga a qualificar-se em ambas as ocasiões, em 1987/88 (3-0 em casa) e em 2003/04 (2-1 em Moreira de Cónegos).

Mais cedo o BSAD, da II Liga, recebe o Machico, um dos resistentes do Campeonato de Portugal, quarto escalão.

O detentor do troféu, FC Porto, afastou terça-feira o Mafra, da II Liga, com um triunfo fora por 3-0, e, no dia seguinte, o Benfica, recordista de troféus, com 26, ganhou no reduto do Estoril Praia por 1-0, para o 24.º jogo sem perder na época.

Nos 'oitavos', já estão seis equipas da I Liga (Arouca, FC Porto, Famalicão, Casa Pia, Vitória de Guimarães e Benfica), três da II Liga (Académico de Viseu, Nacional e Leixões), três da Liga 3 (Vilaverdense, Varzim e Vitória de Setúbal) e duas do Campeonato de Portugal (Rabo de Peixe e Beira-Mar).

Resultados da quarta jornada:

- Terça-feira, 08 nov:

(+) Vilaverdense (L3) - Oliveira do Hospital (L3), 7-0

Gil Vicente (I) - (+) Arouca (I), 1-4

(+) Varzim (L3) - São João de Ver (L3), 1-0

Mafra (II) - (+) FC Porto (I), 0-3

- Quarta-feira, 09 nov:

(+) Académico de Viseu (II) - Camacha (CP), 3-0

Pêro Pinheiro (CP) - (+) Vitória de Setúbal (L3), 1-4

(+) Nacional (II) - Tondela (II), 1-0

(+) Famalicão (I) - Dumiense (CP), 4-1

(+) Leixões (II) - Farense (II), 3-1

(+) Rabo de Peixe (CP) - Sanjoanense (L3), 2-0

(+) Beira-Mar (CP) - Pevidém (CP), 3-2

(+) Casa Pia (I) - Valadares Gaia (CP), 2-0

(+) Vitória de Guimarães (I) - Vizela (I), 2-2 (3-2 ap)

Estoril Praia (I) - (+) Benfica (I), 0-1

- Quinta-feira, 10 nov:

BSAD (II) - Machico (CP), 11:00

Sporting de Braga (I) - Moreirense (II), 19:45

Notas:

I: I Liga

II: II Liga

L3: Liga 3

CP: Campeonato de Portugal

(+) Apurado para os oitavos de final.

NFO/PFO // PFO

Lusa/Fim