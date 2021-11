Um cenário que, a duas jornadas do final da fase de grupos, deixaria a equipa minhota inalcançável para os dois últimos classificados do agrupamento F, garantindo à partida que entrará, ou nos 'play-off', ou diretamente nos oitavos de final da competição.

Esta época o modelo competitivo mudou, com os vencedores dos oito grupos da Liga Europa a entrarem diretamente nos 'oitavos', enquanto os segundos colocados disputam os 'play-off' - a que se juntam os terceiros da Liga dos Campeões -, ao passo que os terceiros classificados são relegados para a nova Liga Conferência Europa.

No grupo F, o Sporting de Braga é segundo classificado, com seis pontos, menos um do que o Estrela Vermelha, enquanto o Midtjylland segue em terceiro, com dois, e o Ludogorets em quarto e último, com um.

O jogo de hoje com o Ludogorets, no Estádio Municipal de Braga, tem início às 20:00, com arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

