A eliminatória entre a seleção nacional e a congénere polaca vai decorrer, a 04 e 05 de março, no 'court' coberto de terra batida da Maia, onde o vimaranense, número um nacional e 87.º colocado no 'ranking' ATP, vai disputar o primeiro encontro de singulares com Kacper Zuk (190.º ATP).

"Já é quase tradição eu abrir eliminatórias. Independentemente disso, o sorteio era só para perceber quem abre. É indiferente. O objetivo é vencer os dois encontros no primeiro dia. Sabemos que vão ser dois encontros difíceis. Vamos dar o nosso melhor e tentar vencer, que é o nosso objetivo principal", defendeu o minhoto, após o sorteio realizado hoje na Quinta dos Cónegos da Maia.

Nuno Borges, convocado pela segunda vez para a seleção nacional, vai estrear-se sexta-feira a jogar singulares frente ao número um polaco e 75 na hierarquia mundial, Kamil Majchrzak, mas defende que só o facto de "pertencer à equipa já é especial."

"Tenho a felicidade de poder competir e dar o meu melhor amanhã [sexta-feira]. Estamos aqui para ganhar, quer seja eu ou qualquer membro desta equipa. Estamos aqui para ganhar e isso é que importa", frisa o jovem maiato, 165.º colocado na hierarquia mundial.

Já Majchrzak, número um polaco na ausência de Hubert Hurkacz, número 10 do mundo, lembra nunca ter defrontado Borges, de 25 anos, que está escalado para jogar em casa ainda o encontro de pares no sábado ao lado de Francisco Cabral e o último desafio de singulares, a encerrar a eliminatória, frente a Kacper Zuk.

"Nunca joguei contra o Nuno, mas vimo-nos em torneios e espero um jogo muito difícil, especialmente aqui em frente ao seu público. Vou tentar fazer o melhor para estar pronto e vai ser uma grande batalha", avançou o polaco, de 26 anos.

Jan Zielinski, por sua vez, jogará ao lado de Szymon Walkow contra Nuno Borges e Francisco Cabral, a abrir a jornada de sábado, e destaca a experiência da dupla portuguesa, que já contabiliza seis títulos de pares em torneios 'challenger'.

"Eles têm muita experiência. Venceram dois 'challengers' aqui na Maia, conhecem os 'courts'. Joguei contra o Nuno em 'College' e conhecemo-nos muito bem. Vamos fazer o nosso 'scouting' e estaremos prontos para o nosso encontro de pares", finalizou Zielinski.

