Biles, que foi tetracampeã Olímpica no Rio2016 (Equipas, concurso geral individual, salto e solo) e bronze na trave, tinha em Tóquio competido apenas no primeiro dia, na prova por equipas, da qual se retirou.

Os Estados Unidos realizaram as últimas rotações sem Biles, que justificou a desistência com problemas psicológicos, os mesmos que a levaram a não competir nas restantes provas nos Jogos, regressando hoje na trave, no último dia da ginástica em Tóquio2020.

Nos Jogos, Biles junta a medalha de bronze de hoje à prata conquistada por equipas, somando agora sete medalhas olímpicas, as cinco conquistadas no Rio de Janeiro, das quais quatro de ouro, e duas em Tóquio.

Na competição de trave de hoje, na despedida da ginástica feminina desta edição dos Jogos Olímpicos, a medalha de ouro foi conquistada pela chinesa Chenchen Guan e a de prata pela sua compatriota Xijing Tang.

