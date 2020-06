Simeone diz que "exigência' da 'Champions' mantém-se mesmo com apenas um jogo

O treinador do Atlético Madrid, o argentino Diego Simeone, afirmou hoje que o "nível de exigência" da Liga dos Campeões de futebol é a mesma, mesmo com os quartos de final e as meias-finais a serem disputados em apenas um jogo.