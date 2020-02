Silas chama Rosier, Borja e Geraldes para receção ao Boavista Os defesas Rosier e Borja e o médio Francisco Geraldes foram convocados pelo treinador do Sporting, Silas, para a receção ao Boavista, da 22.ª jornada da I Liga de futebol, marcada para hoje , às 17:30. desporto Lusa desporto/silas-chama-rosier-borja-e-geraldes-para_5e5266c3b34dee12adbd11af





Os laterais Rosier e Borja regressam à lista dos 'eleitos' do treinador, substituindo, relativamente ao embate com o Basaksehir [vitória por 3-1], na quinta-feira, o defesa central Coates, que cumpre castigo, e Acuña, enquanto Francisco Geraldes foi chamado em detrimento do também médio Eduardo.

De fora das opções permanecem o guarda-redes Renan, o defesa Mathieu e o avançado Luiz Phellype, todos devido a lesão, assim como Jesé Rodríguez.

O Sporting, quarto classificado com 36 pontos, e o Boavista, oitavo com 28, defrontam-se no domingo, a partir das 17:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num encontro que vai ser arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Luís Maximiano e Diogo Sousa.

- Defesas: Ristovski, Neto, Ilori, Rosier e Borja.

- Médios: Battaglia, Wendel, Francisco Geraldes e Doumbia.

- Avançados: Rafael Camacho, Vietto, Gonzalo Plata, Pedro Mendes, Jovane Cabral, Bolasie e Sporar.

