Após um registo de três vitórias e um empate, incluindo a conquista da Supertaça, desde que rendeu o compatriota Paulo Fonseca, Conceição sofreu o primeiro desaire no emblema de Milão, precisamente frente ao adversário da estreia, então saldada por um triunfo por 2-1, nas meias-finais da Supertaça.

O belga Samuel Mbangula, aos 59 minutos, e o norte-americano Timothy Weah, aos 64, fizeram os golos da Juventus, que voltou a não contar com Francisco Conceição, lesionado, e teve o novo reforço Alberto Costa, ex-Vitória de Guimarães, no banco.

Do lado do AC Milan, Rafael Leão foi titular e esteve a tempo inteiro em Turim.

Com este resultado, a equipa de Sérgio Conceição desceu para o oitavo posto, fora de qualquer posição europeia, com 32 pontos, enquanto a Juventus é quarto à condição, com 37.

Também hoje, o Bolonha, que ainda vai defrontar o Sporting na Liga dos Campeões (29 de janeiro, em Alvalade), recebeu e venceu o Monza, por 3-1, com um golo e uma assistência de Orsolini, subindo ao sexto posto, com 33 pontos.

