Selecionador polaco demite-se após polémica com Lewandoski

Redação, 12 jun 2025 (Lusa) -- O selecionador polaco, Michal Probierz, demitiu-se do cargo no seguimento da polémica com Robert Lewandoswki, o futebolista com mais internacionalizações e golos marcados pela Polónia.